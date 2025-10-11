Estonia Italia 0-0 LIVE | buon inizio degli Azzurri Raspadori ci prova subito

Juventusnews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Estonia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la settima giornata del girone per la qualificazione ai Mondiali. Una partita importantissima e che potrebbe risultare decisiva nella corsa per la qualificazione ai Mondiali del 2026 per l’ Italia: contro l’Estonia bisogna vincere per continuare il cammino. segue LIVE il match Estonia Italia 0-0: sintesi e moviola. 1? Inizia il match – Primo possesso dei padroni di casa. 3? Tiro Raspadori – Bella discesa degli Azzurri con la conclusione dell’ex Napoli di facile presa di Hein Migliore in campo Italia: a fine partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

estonia italia 0 0 live buon inizio degli azzurri raspadori ci prova subito

© Juventusnews24.com - Estonia Italia 0-0 LIVE: buon inizio degli Azzurri, Raspadori ci prova subito

In questa notizia si parla di: estonia - italia

Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia

Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

estonia italia 0 0DIRETTA QUALIFICAZIONI MONDIALI - Estonia-Italia 0-0: le formazioni ufficiali - Italia, sfida valida per la settima giornata dei gironi UEFA validi per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Segnala msn.com

estonia italia 0 0Italia, vietato snobbare l'Estonia: Gattuso ha conquistato tutti, ma deve trovare l'equilibrio per le due punte - La nostra Nazionale ha ritrovato lo spirito giusto, ma bisogna chiudere la porta di Donnarumma ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Estonia Italia 0 0