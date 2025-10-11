Estate flop Montanari | Situazione seria

"C’è una situazione seria riguardo le presenze alberghiere, e va affrontata", dice il presidente di Federalberghi, Claudio Montanari. I dati negativi dell’estate nel comparto alberghiero hanno fatto salire il livello di tensione tra gli imprenditori. Giugno -2%, luglio -6,9% e agosto -6,1%, non sono i risultati che gli imprenditori avrebbero sognato a inizio stagione. "Avevamo ritenuto fuori luogo i trionfalismi di giugno e non ci sbagliavamo. Ora chiediamo una presa di coscienza. Sentire dire dall’amministrazione che c’è stata una tenuta per un meno 0,8% nei primi otto mesi fa riflettere. Spero che non ci sia un’altra ‘tenuta’ simile nel 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

