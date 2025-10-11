Esposito a Sky | Sicuramente è stata molto emozionante sono molto contento e molto emozionante

Internews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Esposito a Sky, le parole del centravanti nerazzurro al termine dell’incontro con l’Estonia: il commento a freddo dopo la prima rete in Azzurro. Pio Esposito, attaccante dell’ Inter e autore del primo gol con la maglia della Nazionale nel 3-1 contro l’Estonia a Tallinn, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. IMPORTANZA – «Sicuramente è stata molto emozionante, sono molto contento e molto emozionante, è un gol importante con la maglia più importante per ogni italiano, la indossi da bambino quando tiri i primi calci al pallone.» COLLABORAZIONE DI SQUADRA – «Sicuramente è importante mettere da parte l’egoismo, soprattutto sempre, ma quando si gioca con un altro attaccante ancora di più, giocare l’uno per l’altro. 🔗 Leggi su Internews24.com

esposito a sky sicuramente 232 stata molto emozionante sono molto contento e molto emozionante

© Internews24.com - Esposito a Sky: «Sicuramente è stata molto emozionante, sono molto contento e molto emozionante»

In questa notizia si parla di: esposito - sicuramente

esposito sky sicuramente 232Sky – Inter, probabile formazione: ecco i dubbi di Chivu. Attacco, in rimonta Esposito - Il tecnico non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione per la gara di questa sera contro lo Slavia Praga ... Riporta msn.com

Cagliari-Inter, Chivu: "Pio Esposito? Resti coi piedi per terra, ma mi sta sorprendendo" - L'allenatore nerazzurro a Sky dopo la vittoria: "Purtroppo non siamo riusciti a chiuderla e un po' di sofferenza c'&#232; stata, ma i nostri principi di gioco sono rimasti gli stessi. Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Esposito Sky Sicuramente 232