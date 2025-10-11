Esposito a Sky | Sicuramente è stata molto emozionante sono molto contento e molto emozionante

Inter News 24 Esposito a Sky, le parole del centravanti nerazzurro al termine dell’incontro con l’Estonia: il commento a freddo dopo la prima rete in Azzurro. Pio Esposito, attaccante dell’ Inter e autore del primo gol con la maglia della Nazionale nel 3-1 contro l’Estonia a Tallinn, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. IMPORTANZA – «Sicuramente è stata molto emozionante, sono molto contento e molto emozionante, è un gol importante con la maglia più importante per ogni italiano, la indossi da bambino quando tiri i primi calci al pallone.» COLLABORAZIONE DI SQUADRA – «Sicuramente è importante mettere da parte l’egoismo, soprattutto sempre, ma quando si gioca con un altro attaccante ancora di più, giocare l’uno per l’altro. 🔗 Leggi su Internews24.com

