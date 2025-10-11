Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Pristina

Nel cuore dei Balcani occidentali, dove le montagne si stagliano contro il cielo e la storia riecheggia tra le strade acciottolate, sorge Pristina, una città che sfida ogni aspettativa. La capitale del Kosovo, con i suoi 220.000 abitanti, rappresenta uno dei segreti meglio custoditi d’Europa, una destinazione che mescola con disinvoltura tradizioni ottomane, architettura socialista e un’energia contemporanea travolgente. Camminando per le sue strade, si percepisce immediatamente quella vitalità unica che caratterizza le città giovani, dove ogni angolo racconta una storia di rinascita e determinazione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

