Esonero Tudor Spalletti alla Juve | l’accordo è totale

La Juve starebbe seriamente pensando di esonerare Igor Tudor e affidare la panchina a Luciano Spalletti: l’indiscrezione è davvero clamorosa. I cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions League stanno agitando non poco il mondo Juve. Una parte della tifoseria è tornata a vedere i fantasmi dello scorso anno, quando dopo una buona partenza la truppa di Thiago Motta è risultata affetta proprio da ‘pareggite’. Oggi sulla panchina bianconera siede Igor Tudor ma l’andazzo sembra essere lo stesso: tre vittorie nelle prime tre gare e poi questa serie di pareggi. L’ultimo è stato forse quello che ha fatto emergere più preoccupazioni: nello 0-0 casalingo contro il Milan i bianconeri hanno fatto poco o nulla per portare a casa i tre punti, rischiando in più occasioni anche di perdere. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Esonero Tudor, Spalletti alla Juve: l’accordo è totale

In questa notizia si parla di: esonero - tudor

Juve nella bufera, l’esonero di Tudor ha già preso quota

Caos Tudor, esonero immediato Juve: “Stasera il comunicato ufficiale”

Balzarini categorico: «Assurdo chiedere ora l’esonero di Tudor. La società torni sui suoi passi soltanto in un caso». Il suo commento

Secondo varie indiscrezioni, Luciano #Spalletti avrebbe rifiutato l'Arabia Saudita e il Qatar per tenersi libero in caso di un possibile futuro esonero di Igor #Tudor alla #Juventus. - facebook.com Vai su Facebook

Ah perché, non c’è stata una rivolta? Siamo ad ottobre e metà tifoseria vuole l’esonero di Tudor. - X Vai su X

Esonero Tudor, la Juve sceglie il nuovo allenatore: non è Spalletti - Il tecnico croato, reduce da cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions alla guida della Juve, è in bilico: ecco il successore ... diregiovani.it scrive

Juve, esonero Tudor?: “Spalletti non è solo. C’è un altro nome” - it è intervenuto a poche ore di distanza dalla sfida tra Juventus e Milan e ha rivelato un retroscena di mercato. Lo riporta calciomercato.it