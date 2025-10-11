Esiste un modo vero di dire le cose? Riflessioni sulla traduzione

Come sanno tutti quelli che per lavoro hanno a che fare con le parole, non c’è nulla di più difficile, nulla di più estraniante della traduzione. Convertire un testo da una lingua all’altra è impossibile rimanendo fedeli al testo iniziale. E’ possibile rimanere fedeli, forse, per testi prettamente tecnici in cui il ritmo in nulla ha a che fare con il testo. Ma non appena la musica entra nelle parole, o meglio, non appena le parole si fanno musica, con le pause e il ritmo stabiliti dalla punteggiatura, con la melodia costituita dalla voce del narratore o del poeta o del filosofo che pensa e canta in una determinata lingua, ecco che in alcun modo si può rimanere fedeli al testo se non tradendolo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

