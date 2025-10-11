Esercitazioni al poligono di Drasi al via la ricerca di ogive e materiale pericoloso depositatisi in mare

Al via la ricerca e l'identificazione di munizionamento impiegato durante le esercitazioni di tiro, sul tratto di mare antistante il poligono di Drasi, mediante l'impiego del mezzo Neptune 1, dell'impresa Geonautics. A richiederlo, da tempo, è l'associazione ambientalista MareAmico.Da 67 lunghi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

