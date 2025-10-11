Esce di strada con l' auto a Cassio di Terenzo | 29enne grave in elisoccorso al Maggiore

È uscito di strada mentre stava conducendo la sua auto, per cause in corso di accertamento, nei pressi di Cassio di Terenzo, lungo la strada della Cisa. Un 29enne si trova ricoverato in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 17 di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it