Esce di strada con l' auto a Cassio di Terenzo | 29enne grave in elisoccorso al Maggiore

Parmatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È uscito di strada mentre stava conducendo la sua auto, per cause in corso di accertamento, nei pressi di Cassio di Terenzo, lungo la strada della Cisa. Un 29enne si trova ricoverato in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 17 di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: esce - strada

Vicenza, pulmino che trasportava persone disabili esce fuori strada: 7 feriti

Ostia, bisarca esce di strada e invade la corsia: chiusa la via del Mare

Esce di strada in moto, finisce contro un palo. Resta cosciente ma perde la vita dopo la notte

esce strada auto cassioAuto esce di strada e si incendia: «Così abbiamo salvato 5 militari». I passanti sfidano le fiamme per estrarre i feriti dall'abitacolo - Nel buio di via Valstort, in mezzo a campi di mais a Fontanafredda, un’auto in fiamme lascia pensare al peggio. ilgazzettino.it scrive

esce strada auto cassioEsce di strada e si ribalta con l'auto, 80enne in terapia intensiva - 30 sulla provinciale fuori dal paese, sono in fase di accertamento. Da laprovinciacr.it

Cerca Video su questo argomento: Esce Strada Auto Cassio