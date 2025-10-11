Esce di casa e sparisce nel nulla Paura per Matteo la scoperta dei vigili del fuoco

Sono ore di forte apprensione a Conegliano, in provincia di Treviso, per la scomparsa di Matteo Vendramin, 31 anni, di cui non si hanno più notizie da tre giorni. Il giovane è uscito di casa con la sua auto e da allora si è dissolto nel nulla. Le ricerche nel Trevigiano proseguono senza sosta grazie al lavoro congiunto di vigili del fuoco, protezione civile e volontari, tra cui molti amici di Matteo, impegnati anche con l’ausilio di cani molecolari, droni ed elicotteri per battere palmo a palmo la zona. Le tracce di Matteo si sono perse nella mattinata di martedì 7 ottobre, quando è uscito dall’abitazione di famiglia nel quartiere di Campolongo senza più dare notizie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it