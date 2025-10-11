Esce di casa e non torna scomparsa Antonia Bianchi a Faggetto Lario dal 2 ottobre | sospese le ricerche

Il Comune di Faggeto Lario (Como) ha comunicato la sospensione definitiva delle ricerche di Antonia Bianchi. La donna risulta scomparsa dal 2 ottobre. Era uscita di casa senza più fare rientro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Esce di casa e non torna, scomparsa Antonia Bianchi a Faggetto Lario dal 2 ottobre: sospese le ricerche

