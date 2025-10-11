Esce di casa con un machete e colpisce la prima persona che incontra | gravissimo il suo vicino di casa

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 67 anni è stato aggredito a colpi di machete mentre si trovava in strada Davagna in località Mareggia, nell'entroterra genovese: si trova in codice rosso. L'aggressore è stato fermato, è un vicino di casa della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

