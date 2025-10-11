Tutto è pronto per l’apertura del tavolo tecnico che dovrebbe trovare una soluzione al Piano regolatore del porto di Marina di Carrara e al fenomeno dell’erosione della spiaggia lungo il litorale apuano e versiliese. L’appuntamento è per il 14 ottobre, subito dopo le elezioni regionali. Ci sarà un momento di discussione poi si passerà alla fase operativa, ancora tutta da decifrare. La decisione è arrivata dopo l’incontro presso l’Autorità portuale, promosso dal deputato Andrea Barabotti, con il vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, presenti tutti gli ’attori’ in campo. Un incontro che aveva lo scopo di fare luce sulla volontà di trovare un punto di equilibrio fra economia turistica ed economia del porto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Erosione e porto, conto alla rovescia. Un tavolo tecnico per le soluzioni