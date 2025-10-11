Ernia | Calabria mi ha regalato la maglia dello Scudetto Theo? Un mostro

Il noto rapper Ernia è stato intervistato da 'Cronache di Spogliatoio' e ha parlato della sua grande passione per il calcio e per il Milan in particolare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ernia: “Calabria mi ha regalato la maglia dello Scudetto. Theo? Un mostro”

L'amore di Ernia per il rap è nato grazie a Jake La Furia, ancora oggi a distanza di anni il suo rapper preferito. Alcuni mesi fa, per annunciare il featuring 'Milano Bloody Money', Ernia gli ha dedicato una frase speciale: «Non m'importa cosa ha fatto Jake nella

Ernia: “Calabria mi ha regalato la maglia dello Scudetto. Theo? Un mostro” - Ernia e il tifo per il MilanIl tifo per il Milan e la prima volta allo stadio: "Ho cominciato a seguire il Milan dopo lo Scudetto del 2011, quando le cose hanno iniziato ad andare male. msn.com scrive