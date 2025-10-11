Era un luminare nella cura del ginocchio | addio a Roberto Nardacchione

Un grave lutto ha colpito la sanità padovana. All'età di 73 anni è morto Roberto Nardacchione, medico specialista del ginocchio, punta di diamante della chirurgia ortopedica del Veneto e non solo. La sua storia parte nel 1977 quando all'università di Padova ha conseguito la laurea in Medicina e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: luminare - cura

Era un luminare nella cura del ginocchio: addio a Roberto Nardacchione - E' stato il fondatore dell'unità operativa del ginocchio al policlinico di Abano Terme. Secondo padovaoggi.it

