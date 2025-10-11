Era sopravvissuto alla strage del 7 ottobre | si è dato fuoco dopo l’accordo di pace Il post d’addio sui social

Roei Shalev, un sopravvissuto al massacro del Nova Festival compiuto ha Hamas in cui fu uccisa anche la sua compagna Mapal Adam, si è tolto la vita la scorsa notte. Lo riportano diversi media israeliani e internazionali, dando conto di un messaggio che aveva pubblicato sui suoi social media poco prima della sua morte. Il drammatico post social in cui annuncia il suicidio. Alcune ore prima che il suo corpo fosse trovato, Roi Shalev ha scritto un post sui social media spiegando che “non ce la faceva più” e chiedendo perdono. “Per favore, non arrabbiarti con me, per favore. Nessuno mi capirà mai, e va bene così, perché non si può capire. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

