Era latitante in Germania arrestato esponente del clan Brunetto

A Georgsmarienhutte, in Germania, la Polizia della Bassa Sassonia, su attivazione dei carabinieri della Compagnia di Taormina, ha dato esecuzione a un mandato d’arresto europeo, nei confronti del 32enne del messinese Filippo Scuderi, destinatario dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Mafia: latitante del clan Brunetto arrestato in Germania - A Georgsmarienhutte, in Germania, la polizia della Bassa Sassonia, attivata da carabinieri della compagnia di Taormina, ha eseguito un mandato d'arresto europeo nei confronti del 32enne Filippo Scuder ... Riporta ansa.it

Catturato in Germania il latitante messinese Filippo Scuderi: era ricercato per associazione mafiosa - Era sparito nel nulla dopo la condanna a otto anni di reclusione per associazione mafiosa nel processo “Fiori di Pesco”, che ha svelato l’influenza del clan “Brunetto” nella Valle dell’Alcantara, tra ... Si legge su msn.com