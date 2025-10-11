Equitazione | l’Irlanda scavalca la Gran Bretagna dopo il cross country nel completo di Boekelo
Nel completo di Boekelo succede di tutto. L’ultima tappa della Nations Cup 2025, in corso di svolgimento nei Paesi Bassi, regala spettacolo con continui stravolgimenti di classifica: tipico di ciò che può regalare la seconda delle tre prove in programma, quella del cross country. A guidare la classifica, a una prova dalla fine, ora è l’Irlanda – con lo score di 91.5: i “Verdi”, con il team formato da Padraig McCarthy (MGH Zabaione), Susannah Berry (John The Bull), Joseph Murphy (Calmaro) e Georgie Goss (Kojak) con quest’ultimo che però è stato eliminato al termine della performance odierna (dato da non sottovalutare). 🔗 Leggi su Oasport.it
