Nel completo di Boekelo succede di tutto. L’ultima tappa della Nations Cup 2025, in corso di svolgimento nei Paesi Bassi, regala spettacolo con continui stravolgimenti di classifica: tipico di ciò che può regalare la seconda delle tre prove in programma, quella del cross country. A guidare la classifica, a una prova dalla fine, ora è l’Irlanda – con lo score di 91.5: i “Verdi”, con il team formato da Padraig McCarthy (MGH Zabaione), Susannah Berry (John The Bull), Joseph Murphy (Calmaro) e Georgie Goss (Kojak) con quest’ultimo che però è stato eliminato al termine della performance odierna (dato da non sottovalutare). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: l’Irlanda scavalca la Gran Bretagna dopo il cross country nel completo di Boekelo