Entry - Exit System dal 12 ottobre i cittadini extra Ue dovranno lasciare impronte digitali e volto per entrare in Europa

La piena operatività della procedura è prevista entro aprile 2026 e sostituirà i timbri sul passaporto Si cambia. Da domenica 12 ottobre il sistema dei controlli di frontiera europei muta a 360 gradi. Con l'introduzione dell'EntryExit System (EES), l'Unione Europea dice addio ai timbri sul p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Entry - Exit System, dal 12 ottobre i cittadini extra Ue dovranno lasciare impronte digitali e volto per entrare in Europa

In questa notizia si parla di: entry - exit

Arriva l'Entry-Exit System e l'Unione europea fa partire il più grande esperimento di sorveglianza biometrica alle frontiere

Da domani parte l'Entry-Exit System, il nuovo sistema biometrico per il controllo delle frontiere europee

Addio timbro sui passaporti (e code): da domani parte l'Entry-Exit System, che cos'è e come funziona

Entry-Exit System, al via domani sistema ingresso-uscita in #Schengen - X Vai su X

L'Entry/Exit System sostituisce i timbri manuali con un sistema completamente digitalizzato. Una novità che riguarderà soprattutto i cittadini extra-Ue che non hanno obbligo di visto - facebook.com Vai su Facebook

Ecco l'Entry-Exit System: dal 12 ottobre i cittadini extra Ue dovranno lasciare impronte digitali e volto per entrare in Europa - La piena operatività della raccolta dei dati biometrici è prevista entro l’aprile del 2026 e sostituirà i timbri sul passaporto. Si legge su msn.com

Addio al timbro sul passaporto, dal 12 ottobre entra in vigore negli aeroporti l’Entry/Exit System: ecco cos’è e come funziona il nuovo “grande fratello” delle frontiere - Il nuovo sistema biometrico rivoluziona i controlli alle frontiere Schengen per i cittadini non- Secondo ilfattoquotidiano.it