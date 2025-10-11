Entry-Exit System | addio ai timbri sul passaporto tra i timori per la privacy

Quotidiano.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 11 ottobre 2025 – Il 12 ottobre 2025 entra in vigore – seppure in modalità progressiva – l’ Entry-Exit System (Ees) il nuovo sistema biometrico per il controllo dei flussi di persone verso l’area Schengen (e Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Dopo anni di rinvii e difficoltà tecniche, l’Unione europea punta a sostituire il vecchio metodo del timbro passaporto con registrazioni digitali e controlli biometrici, nel tentativo di modernizzare i confini esterni. Come si legge sul sito della Commissione europea, l’Ees è pensato per “rendere più efficiente e affidabile la gestione delle frontiere e identificare meglio chi supera i limiti di soggiorno consentiti”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

entry exit system addio ai timbri sul passaporto tra i timori per la privacy

© Quotidiano.net - Entry-Exit System: addio ai timbri sul passaporto tra i timori per la privacy

In questa notizia si parla di: entry - exit

Arriva l'Entry-Exit System e l'Unione europea fa partire il più grande esperimento di sorveglianza biometrica alle frontiere

Da domani parte l'Entry-Exit System, il nuovo sistema biometrico per il controllo delle frontiere europee

Addio timbro sui passaporti (e code): da domani parte l'Entry-Exit System, che cos'è e come funziona

entry exit system addioEntry-Exit System: addio ai timbri sul passaporto tra i timori per la privacy - In Italia verrà attivato il 12 ottobre negli aeroporti di Fiumicino e Malpensa e nei porti di Genova e Civitavecchia. Scrive msn.com

entry exit system addioAddio timbro sul passaporto. Con Entry-exit system nuove regole d'ingresso nell'area Schengen - Al via un nuovo sistema digitale “per impedire ai terroristi e ai migranti irregolari di entrare illegalmente nello spazio Schengen” ... Si legge su huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Entry Exit System Addio