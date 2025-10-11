Roma, 11 ottobre 2025 – Il 12 ottobre 2025 entra in vigore – seppure in modalità progressiva – l’ Entry-Exit System (Ees) il nuovo sistema biometrico per il controllo dei flussi di persone verso l’area Schengen (e Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Dopo anni di rinvii e difficoltà tecniche, l’Unione europea punta a sostituire il vecchio metodo del timbro passaporto con registrazioni digitali e controlli biometrici, nel tentativo di modernizzare i confini esterni. Come si legge sul sito della Commissione europea, l’Ees è pensato per “rendere più efficiente e affidabile la gestione delle frontiere e identificare meglio chi supera i limiti di soggiorno consentiti”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Entry-Exit System: addio ai timbri sul passaporto tra i timori per la privacy