Entry-Exit System | addio ai timbri sul passaporto tra i timori per la privacy
Roma, 11 ottobre 2025 – Il 12 ottobre 2025 entra in vigore – seppure in modalità progressiva – l’ Entry-Exit System (Ees) il nuovo sistema biometrico per il controllo dei flussi di persone verso l’area Schengen (e Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Dopo anni di rinvii e difficoltà tecniche, l’Unione europea punta a sostituire il vecchio metodo del timbro passaporto con registrazioni digitali e controlli biometrici, nel tentativo di modernizzare i confini esterni. Come si legge sul sito della Commissione europea, l’Ees è pensato per “rendere più efficiente e affidabile la gestione delle frontiere e identificare meglio chi supera i limiti di soggiorno consentiti”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: entry - exit
Arriva l'Entry-Exit System e l'Unione europea fa partire il più grande esperimento di sorveglianza biometrica alle frontiere
Da domani parte l'Entry-Exit System, il nuovo sistema biometrico per il controllo delle frontiere europee
Addio timbro sui passaporti (e code): da domani parte l'Entry-Exit System, che cos'è e come funziona
Addio timbro sul passaporto. Con Entry-exit system nuove regole d'ingresso nell'area Schengen - X Vai su X
Da domenica 12 ottobre entra in vigore l’Ees (Entry/Exit System), il nuovo sistema digitale che archivierà ogni ingresso e uscita dei cittadini extra-Ue nell’area Schengen. Una novità attesa da tempo, che interesserà milioni di viaggiatori. Ecco come funzionerà - facebook.com Vai su Facebook
Entry-Exit System: addio ai timbri sul passaporto tra i timori per la privacy - In Italia verrà attivato il 12 ottobre negli aeroporti di Fiumicino e Malpensa e nei porti di Genova e Civitavecchia. Scrive msn.com
Addio timbro sul passaporto. Con Entry-exit system nuove regole d'ingresso nell'area Schengen - Al via un nuovo sistema digitale “per impedire ai terroristi e ai migranti irregolari di entrare illegalmente nello spazio Schengen” ... Si legge su huffingtonpost.it