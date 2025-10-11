Ennesimo furto con spaccata alla Cicli Granzon è la quarta volta in meno di un anno
L'ennesimo furto con spaccata è stato perpetrato nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre 2025, ai danni dell'attività Cicli Granzon di Viale Palmanova 464 a Udine. Si tratta del secondo furto in pochi giorni (lo scorso il 6 ottobre 2025), ma del quarto episodio in meno di un anno. Gli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
