Ennesimo furto con scasso in un locale dell’isola pedonale | danni al dehor

Ennesima effrazione ad un dehor centralissimo a Foggia. A subire soprattutto danni, più che il furto - l’ennesimo -, è stato il locale Uniko, in corso Vittorio Emanuele. Ignoti, nelle ultime ore, hanno scardinato la porta del dehor e rotto il binario.Una volta entrati nella struttura esterna al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: ennesimo - furto

Ennesimo furto alla Croce Rossa di Frosinone

Punta Aderci, ennesimo furto: "Hanno rotto il vetro della macchina e rubato tutto"

Ennesimo furto in un esercizio commerciale: stufo, il proprietario mette on line le immagini del ladro. E’ successo a Latina

A esprimere tutta la sua amarezza è Francesco Campaniello, titolare del ristorante “Primo Sushi” ad Aversa, dopo l’ennesimo furto subito. - facebook.com Vai su Facebook

Allarme "a mollo" nel lavandino e telecamere rotte, ennesimo furto in casa: «Più controlli» - X Vai su X

Siracusa, furto con scasso in un ristorante di Ortigia: denunciato l’autore - Scopri i particolari sul furto con scasso in un ristorante di Ortigia. Da siracusanews.it

Furto con spaccata nel nuovo locale di Favia: “Non ho neanche fatto in tempo a inaugurarlo” - Lo racconta sui social il ristoratore Giovanni Favia che ha diversi locali anche in centro città e non è nuovo a ... Si legge su ilrestodelcarlino.it