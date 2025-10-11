Energia e rabbia l’Olimpia Milano è troppo forte | Varese si arrende nel derby

Varese, 11 ottobre 2025 – L’Olimpia doveva vincere e lo ha fatto in modo netto e convincente. È Milano a vincere l’edizione 193 dello storico derby tra i meneghini e Varese. L’Armani torna al successo con il punteggio di 61-94: è troppa la voglia di reagire alle difficoltà della squadra di Messina che ha subito messo in chiaro le cose per non correre rischi (+14 già al 9’), per poi gestire tutto il match con ampi vantaggi. L’Olimpia trova solidità da Brooks che colpisce con 48 da 3 e 20 punti, ma è tutta la squadra precisa dall’arco con un 1325 che permette di aprire il campo. Croce e delizia Brown che ne firma 13 con 6 assist, ma anche con 6 palle perse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

