EMU Citron 0.80 | L’Emulatore Nintendo Switch che Porta l’Esperienza di Gioco su PC a un Nuovo Livello

Il mondo dell’emulazione è in continua evoluzione, e oggi arriva una notizia che farà vibrare di gioia gli appassionati di Nintendo Switch: Citron 0.8.0 è finalmente qui. Questa nuova release introduce una tecnologia di emulazione all’avanguardia, progettata per offrire la migliore esperienza di gioco Nintendo Switch su PC. Scopriamo insieme tutte le novità. Prestazioni Potenziate e Stabilità Senza Pari. Grazie a un core di emulazione altamente ottimizzato, Citron 0.8.0 non si limita a far funzionare i giochi: li migliora. Gli utenti possono aspettarsi frame rate più elevati e una stabilità migliorata rispetto alla console originale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net