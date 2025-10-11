Emofilia svolta grazie a Unife | nasce una molecola coagulante più potente e duratura

Una nuova molecola biotech potenziata potrebbe cambiare il trattamento dell’emofilia B: è stata ingegnerizzata per migliorare l’efficacia della coagulazione e ridurre la frequenza delle infusioni. Il risultato, pubblicato su Nature Communications, arriva da uno studio internazionale a guida Unife. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

