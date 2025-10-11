Emma annuncia il suo ritorno live con due grandi concerti

Milano, 11 ott. (askanews) – Dopo l’uscita del nuovo singolo “Brutta Storia”, Emma annuncia il suo ritorno alla dimensione live con due grandi concerti previsti in estate 2026 nelle città di Roma e Milano, che segnano una nuova ed emozionante tappa della sua carriera. Per la prima volta Emma si esibirà sul palco dell’Ippodromo: 2 luglio 2026 – Ippodromo delle Capannelle – Roma (Rock in Roma) 9 settembre 2026 – Ippodromo Snai San Siro – Milano (Milano Summer Festival) I biglietti per entrambe le date saranno disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali a partire dalle ore 18:00 di domani, venerdì 10 ottobre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it