Emma annuncia il suo ritorno live con due grandi concerti

Ildenaro.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 11 ott. (askanews) – Dopo l’uscita del nuovo singolo “Brutta Storia”, Emma annuncia il suo ritorno alla dimensione live con due grandi concerti previsti in estate 2026 nelle città di Roma e Milano, che segnano una nuova ed emozionante tappa della sua carriera. Per la prima volta Emma si esibirà sul palco dell’Ippodromo: 2 luglio 2026 – Ippodromo delle Capannelle – Roma (Rock in Roma) 9 settembre 2026 – Ippodromo Snai San Siro – Milano (Milano Summer Festival) I biglietti per entrambe le date saranno disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali a partire dalle ore 18:00 di domani, venerdì 10 ottobre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: emma - annuncia

Sudore, carisma, baffo sexy: Olly a Milano diventa grande e dopo club e Ippodromo annuncia il primo stadio a Genova. Sul palco a sorpresa Emma e Nigiotti

Giorgia annuncia G, il nuovo album. Emma: “Una signora si è sentita male. Io”

Emma annuncia due grandi concerti nel 2026 a Roma e Milano

emma annuncia suo ritornoEmma annuncia il suo ritorno live con due grandi concerti - (askanews) – Dopo l’uscita del nuovo singolo “Brutta Storia”, Emma annuncia il suo ritorno alla dimensione live con due grandi concerti previsti in estate 2026 nelle città di Roma e Mi ... Riporta msn.com

emma annuncia suo ritornoEmma Marrone annuncia il ritorno live: a Roma il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle - Dopo l'uscita del nuovo singolo «Brutta Storia» la cantante torna in concerto. Come scrive roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Emma Annuncia Suo Ritorno