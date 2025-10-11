Emma annuncia il suo ritorno live con due grandi concerti
Milano, 11 ott. (askanews) – Dopo l’uscita del nuovo singolo “Brutta Storia”, Emma annuncia il suo ritorno alla dimensione live con due grandi concerti previsti in estate 2026 nelle città di Roma e Milano, che segnano una nuova ed emozionante tappa della sua carriera. Per la prima volta Emma si esibirà sul palco dell’Ippodromo: 2 luglio 2026 – Ippodromo delle Capannelle – Roma (Rock in Roma) 9 settembre 2026 – Ippodromo Snai San Siro – Milano (Milano Summer Festival) I biglietti per entrambe le date saranno disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali a partire dalle ore 18:00 di domani, venerdì 10 ottobre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: emma - annuncia
Sudore, carisma, baffo sexy: Olly a Milano diventa grande e dopo club e Ippodromo annuncia il primo stadio a Genova. Sul palco a sorpresa Emma e Nigiotti
Giorgia annuncia G, il nuovo album. Emma: “Una signora si è sentita male. Io”
Emma annuncia due grandi concerti nel 2026 a Roma e Milano
Emma annuncia due concerti-evento nell’estate 2026 dopo il singolo Brutta Storia. Roma e Milano pronte ad accoglierla Leggi l’articolo su http://Allmusicitalia.it - X Vai su X
#RadioArberesheNews: Emma, annuncia il suo ritorno live con due date nel 2026 Dopo l'uscita del nuovo singolo Brutta Storia, Emma annuncia il suo ritorno alla dimensione live con due concerti previsti in estate 2026 a Roma e Milano. Per la prima volta Em Vai su Facebook
Emma annuncia il suo ritorno live con due grandi concerti - (askanews) – Dopo l’uscita del nuovo singolo “Brutta Storia”, Emma annuncia il suo ritorno alla dimensione live con due grandi concerti previsti in estate 2026 nelle città di Roma e Mi ... Riporta msn.com
Emma Marrone annuncia il ritorno live: a Roma il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle - Dopo l'uscita del nuovo singolo «Brutta Storia» la cantante torna in concerto. Come scrive roma.corriere.it