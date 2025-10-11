Elvira Notari Oltre il silenzio | arriva al cinema un importante documentario sulla prima donna regista italiana

Alla figura recentemente riscoperta della pioniera del cinema italiano Elvira Notari è dedicato un illuminante documentario di Valerio Ciriaci, al cinema dal 13 ottobre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

