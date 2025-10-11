Elvira Notari la storia della prima regista donna italiana arriva al cinema
(askanews) – Riporta alla luce la storia di una delle più importanti figure del nostro cinema Elvira Notari. Oltre il silenzio, nei cinema dal 13 ottobre. Il documentario di Valerio Ciriaci infatti ricostruisce la storia, personale e artistica, della prima regista donna italiana, protagonista dell’età d’oro del muto napoletano. Elvira, con l’aiuto del marito, del figlio, della sua famiglia, realizzò circa 60 lungometraggi, che intrecciavano cultura popolare e uno sguardo autentico sulla vita della città. Nel 1909 a Napoli fondò la Dora Film, e poi aprì una succursale della sua casa di produzione a New York. 🔗 Leggi su Amica.it
