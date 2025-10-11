Elly Schlein | Impegnati a consolidare il campo largo Meloni abbassi i toni

AGI - "Abbiamo vinto bene le ultime elezioni amministrative in due tornate, abbiamo vinto in diverse regioni. Ricordo che le uniche regioni che si sono spostate da un governo di centrodestra a uno di centrosinistra sono regioni che abbiamo vinto noi, l' Umbria  e la  Sardegna. Siamo ancora impegnati assolutamente a  consolidare questa nostra alleanza  perché è la prima volta da 20 anni che la  coalizione progressista  si riunisce in tutte le regioni che vanno al voto. Andiamo avanti e i risultati parleranno". Lo ha detto la segretaria del Pd  Elly Schlein, rispondendo a una domanda sul campo largo  a margine del congresso di  Area Democratica per la Giustizia, in corso a Genova. 🔗 Leggi su Agi.it

