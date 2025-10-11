Elkann molla l’editoria | sta vendendo La Stampa ai veneti e Repubblica ai greci il Fatto

Elkann molla l’editoria: sta vendendo La Stampa e c’è un trattativa per cedere Repubblica ai greci (il Fatto) Il Fatto quotidiano, con Ettore Boffano, titola: “La Stampa di Torino sarà veneta: Elkann sta per chiudere la vendita”. E ancora: “Vicino il closing con il gruppo Nordest Multimedia. Vicina anche la cessione di Repubblica”. Scrive il Fatto quotidiano: La fine di una storia, quella del giornalismo torinese targato Agnelli e La Stampa, è appeso a una parola inglese: closing. La “chiusura” della trattativa, in corso da settimane, per il passaggio dello storico quotidiano subalpino ai nuovi proprietari veneti, potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Elkann molla l’editoria: sta vendendo La Stampa ai veneti e Repubblica ai greci (il Fatto)

Elkann conquistato da Comolli: ha lo stile Juventus che cercava. Un'altra rivoluzione è in vista: sta arrivando il nuovo ds, a novembre tutti i tasselli al proprio posto ... - E al centro della nuova rivoluzione di John Elkann, che si concretizzerà a novembre in via definitiva, c'è Damien Comolli. Secondo tuttomercatoweb.com