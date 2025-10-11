Dopo il debutto della scorsa settimana, Elisa Isoardi torna oggi, sabato 11 ottobre, con la seconda puntata di Bar Centrale, il nuovo programma dell’offerta Intrattenimento DayTime, in onda alle 14.00 su Rai 1. Le anticipazioni dell’11 ottobre 2025. Nel nuovo appuntamento sarà Trentinara a fare da sfondo al racconto della provincia attraverso uno dei suoi luoghi simbolo: il bar di paese, il posto dove ogni notizia diventa conversazione e ogni conversazione diventa racconto collettivo, che si nutre di parole, emozioni e visioni del mondo. A raccogliere voci e umori del paese sarà Lorenzo Branchetti, inviato speciale in un affascinante borgo medievale in provincia di Salerno, conosciuto anche come la ‘Terrazza del Cilento’, che offre una vista mozzafiato sulla Piana del Sele fino al Golfo di Salerno, a Capri e alla Costiera Amalfitana. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Elisa Isoardi al Bar Centrale di Trentinara