Elia Viviani | Alla Vuelta dai pulmini scrivevamo alle famiglie se stavano bene nel mezzo dei disordini

Elia Viviani ha rivissuto i momenti più dolorosi e difficili della sua ultima Vuelta, costellata dalle proteste contro la Israel che hanno creato disordini e attimi di tensione: "Nessuno ha mai messo in dubbio le loro ragioni ma ci chiedevamo: perché a boi che siamo qui a faticare? Mi sono immedesimato in alcuni miei colleghi della Israel, sarei potuto essere uno di loro".