Elia Viviani | Alla Vuelta dai pulmini scrivevamo alle famiglie se stavano bene nel mezzo dei disordini
Elia Viviani ha rivissuto i momenti più dolorosi e difficili della sua ultima Vuelta, costellata dalle proteste contro la Israel che hanno creato disordini e attimi di tensione: "Nessuno ha mai messo in dubbio le loro ragioni ma ci chiedevamo: perché a boi che siamo qui a faticare? Mi sono immedesimato in alcuni miei colleghi della Israel, sarei potuto essere uno di loro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Elia Viviani ha annunciato il ritiro dalle corse. Tre medaglie olimpiche, vittorie di tappa in tutti i Grandi Giri e poi una serie infinita di successi per una carriera stellare e sempre corretta.
Ciclismo, Elia Viviani annuncia il ritiro dopo i Mondiali su pista a Santiago del Cile È stato portabandiera dell'Italia, campione e medagliato olimpico, campione e più volte sul podio mondiale
