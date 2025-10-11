’Elia dipinge’ il finissage della personale

Ci sono artisti la cui vicenda resta intrecciata in modo indissolubile a una città. Per Elia, pseudonimo di Alessandro Greggio, quel luogo è Bologna. Nato ad Adria nel 1968, scelse presto il capoluogo emiliano come casa e come laboratorio creativo: qui studiò all’Accademia di Belle Arti, qui lavorò come decoratore e restauratore per mantenersi, qui, purtroppo, concluse tragicamente la sua vita nel 2005, a soli trentasette anni, dopo una caduta dal balcone della sua abitazione. A vent’anni dalla scomparsa, Bologna lo ha ricordato con la mostra Elia Dipinge, il cui finissage si terrà oggi alle 18 alla Blu Gallery (via Don Minzoni 9). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

