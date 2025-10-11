Elezioni Toscana 2025 il fac simile della scheda elettorale | simboli e come votare i candidati

Sono disponibili i fac simile delle schede elettorali per le regionali in Toscana. Seggi aperti domani, domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15. Tre i candidati: Alessandro Tomasi (centrodestra), Eugenio Giani (centrosinistra) e Antonella Moro Bundu (Toscana Rossa). Nella scheda elettorale, di colore arancione, si trovano i nomi dei candidati presidente e i simboli delle liste che li sostengono. Si può dare un massimo di due preferenze per i candidati consiglieri ma bisogna rispettare l'alternanza di genere. È ammesso il voto disgiunto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: elezioni - toscana

Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”

Alle elezioni regionali della Toscana di domenica 12 e lunedì 13 ottobre voterò convintamente per Eugenio Giani come presidente e Mario Puppa come consigliere regionale per il collegio di Lucca. I motivi sono molti, ma ne scelgo tre. Il primo. La presenz - facebook.com Vai su Facebook

: @EugenioGiani -> https://shorturl.at/gbZML @PdToscana @Deputatipd @pdnetwork #Toscana #Elezioni2025 #PartitoDemocratico #EugenioGiani #elezioni #vota #presidenza - X Vai su X

Elezioni Toscana 2025: date e orari, candidati e ultimi sondaggi alle regionali - Le elezioni regionali in Toscana si terranno domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15 ... Lo riporta fanpage.it

Regionali 2025, ecco le schede elettorali - TOSCANA: Sono stati diffusi i facsimile della scheda che verrà consegnata agli elettori nelle diverse circoscrizioni. Si legge su toscanamedianews.it