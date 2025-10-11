Elezioni regionali Puglia intesa tra Lega e Udc per una lista unica
In vista delle elezioni regionali pugliesi, Lega e Udc hanno ufficializzato questa mattina un accordo politico-elettorale per presentarsi insieme con una lista unica, che comprenderà anche rappresentanti del Nuovo Psi.“In continuità con un percorso comune nel centrodestra presenteremo una lista. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali 2025: affluenze e risultati in tempo reale Consulta i dati preliminari e i risultati elettorali in tempo reale del Comune di Massarosa relativamente alle elezioni Regionali del 12 e 13 ottobre 2025 a questo link https://servizi.comune.mass - facebook.com Vai su Facebook
Il forte interesse per le prossime elezioni regionali fa pensare che il ruolo delle regioni sia cresciuto nel tempo. In realtà, la quota di spesa delle regioni è diminuita sia rispetto alla spesa totale della PA, sia rispetto al Pil. Ne parliamo qui: - X Vai su X
Elezioni regionali Puglia, intesa tra Lega e Udc per una lista unica - Chiarelli: “Serve competenza per guidare la Regione dopo anni di improvvisazione” ... Secondo baritoday.it
Puglia, elezioni regionali: il centrodestra sceglie il candidato Luigi Lobuono, - Intesa nel centrodestra: per le elezioni regionali in Puglia a fine novembre, il candidato alla presidenza sarà il civico Luigi Lobuono. Segnala quotidianodelsud.it