Elezioni regionali Puglia intesa tra Lega e Udc per una lista unica

Baritoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle elezioni regionali pugliesi, Lega e Udc hanno ufficializzato questa mattina un accordo politico-elettorale per presentarsi insieme con una lista unica, che comprenderà anche rappresentanti del Nuovo Psi.“In continuità con un percorso comune nel centrodestra presenteremo una lista. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

