Elezioni regionali la lista Per presenta il suo candidato presidente | è Nicola Campanile

Tempo di lettura: 3 minuti È Nicola Campanile il candidato governatore della lista PER. Prende forma dunque l’alternativa a centrodestra e centrosinistra alle elezioni regionali della Campania del prossimo 23-24 novembre. Il capolista sarà Carlo Verna, giornalista, voce e volto storico della Rai e del TgR, già presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Campanile, già stimato primo cittadino di Villaricca nella stagione dei sindaci anti-camorra, è il presidente della rete politica PER le Persone e la Comunità, attiva in Campania dal 2020. Negli ultimi anni PER ha partecipato a oltre 20 elezioni comunali, eleggendo amministratori in città come Napoli, Benevento, Pomigliano, Torre del Greco, Villaricca, Battipaglia, Volla, Marigliano, Piedimonte Matese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni regionali, la lista Per presenta il suo candidato presidente: è Nicola Campanile

