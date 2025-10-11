Elezioni regionali in Toscana | quando e come si vota Chi è il favorito

Agi.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Sono poco oltre  3 milioni  i  cittadini toscani  che saranno chiamati alle  urne  per  eleggere presidente e consiglieri regionali  domenica  12 ottobre  dalle 7 alle 23 e  lunedì 13 ottobre  dalle 7 alle 15. Due giorni come nel 2010 e 2020, uno in più rispetto al 2015. Lo  scrutinio  si svolgerà nel pomeriggio del lunedì. Nelle  sezioni elettorali  - 3922 in tutta la  Toscana, quattordici in meno rispetto al 2020 -  presidenti, segretari e scrutatori, che sono oltre ventitremila, saranno comunque al lavoro fin da sabato, per  autenticare le schede  e  attrezzare i seggi. A  votare  occorrerà presentarsi con un  documento di identità  e la  tessera elettorale. 🔗 Leggi su Agi.it

elezioni regionali in toscana quando e come si vota chi 232 il favorito

© Agi.it - Elezioni regionali in Toscana: quando e come si vota. Chi è il favorito

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

elezioni regionali toscana votaElezioni regionali in Toscana: quando e come si vota. Chi è il favorito - Sono poco oltre 3 milioni i cittadini toscani che saranno chiamati alle urne per eleggere presidente e consiglieri regionali domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle ... Come scrive msn.com

elezioni regionali toscana votaElezioni Regionali Toscana 2025/ Diretta risultati voto, come si vota e quando, chi sono i tre candidati - Diretta Elezioni Regionali Toscana 2025, verso risultati: come si vota e quando, sfida tra Giani, Tomasi e Bundu per fare il Presidente e sondaggi ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Toscana Vota