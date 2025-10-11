Elezioni regionali il patto segreto Lega-FdI | già divise per iscritto le deleghe ma sugli assessori l?ultima parola a Stefani
VITTORIO VENETO (TREVISO) - L?indiscrezione è rimbalzata da Roma mentre Alberto Stefani era in provincia di Treviso per l?avvio della campagna elettorale sul territorio. Inutile. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
la Repubblica. . Si vota domenica 12 e lunedì 13 ottobre per le elezioni regionali in Toscana. I principali candidati sono Eugenio Giani per per il centrosinistra e Alessandro Tomasi per il centrodestra, con Antonella Bundu, il terzo incomodo di una lista più di si - facebook.com Vai su Facebook
Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la - X Vai su X
Elezioni regionali, il patto segreto Lega-FdI: già divise (per iscritto) le deleghe, ma sugli assessori l’ultima parola a Stefani - L’indiscrezione è rimbalzata da Roma mentre Alberto Stefani era in provincia di Treviso per l’avvio della campagna elettorale sul territorio. Come scrive ilgazzettino.it
Elezioni regionali, Salvini e il compromesso sul patto-Veneto: via il nome di Zaia dalla lista della Lega - Matteo Salvini s’impone in Veneto ottenendo la candidatura di Alberto Stefani come uomo del centrodestra, ma per portare a casa il ... Da ilgazzettino.it