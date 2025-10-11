Elezioni regionali il campo largo festeggia | la sfida decisiva si sposta in Toscana

Dopo la doppia batosta nelle elezioni regionali svoltesi nelle Marche e in Calabria, per il cosiddetto “campo largo” ci sarà finalmente un po’ di sollievo. Il 12 e 13 ottobre, infatti, sarà il turno della Toscana, da sempre un vero e proprio “fortino rosso”. Il governatore uscente del Pd Eugenio Giani, sostenuto anche da Avs, M5S, sembra infatti veleggiare verso una più che scontata rielezione, con i sondaggi più recenti che lo danno ben oltre al 50% delle preferenze, contro il circa 40% del rivale Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra. Nessuna sorpresa in vista, dunque, con l’ennesima riconferma della sinistra alla guida della regione (mai governata dal centrodestra). 🔗 Leggi su Panorama.it

