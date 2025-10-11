Elezioni regionali i sondaggi parlano chiaro | Chi sarà il vincitore

Tvzap.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– C’è un vento che soffia sempre nella stessa direzione, e in Toscana, a poche settimane dal voto, sembra già aver scelto la sua rotta. Gli ultimi sondaggi fotografano un panorama politico stabile, con un candidato che continua a mantenere un vantaggio solido sul principale sfidante. Mentre le coalizioni si preparano agli ultimi giorni di campagna elettorale, i numeri parlano chiaro: la partita potrebbe chiudersi già al primo turno. Elezioni regionali Toscana 2025: gli ultimi sondaggi. L’ultimo rilevamento dell’istituto Swg, condotto tra il 17 e il 23 settembre su un campione di 1. 🔗 Leggi su Tvzap.it

elezioni regionali i sondaggi parlano chiaro chi sar224 il vincitore

© Tvzap.it - Elezioni regionali, i sondaggi parlano chiaro: “Chi sarà il vincitore”

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Ultimi sondaggi sulle elezioni Regionali Toscana 2025, Eugenio Giani favorito su Alessandro Tomasi - Ultimi sondaggi sulle elezioni regionali della Toscana 2025: Giani in testa con 51- Riporta virgilio.it

Sondaggi politici, le intenzioni di voto a pochissimi giorni dalle regionali in Toscana. Tutti i DATI - Nell’ultimo sondaggio Lab21 per Affari Italiani, a pochissimi giorni dalle elezioni regionali in Toscana, Fratelli d’Italia è dato al 30,1%, il Partito Democratico risale al 20,1%. Come scrive strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Sondaggi Parlano