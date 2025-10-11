Elezioni regionali 2025 Decaro | Non sono pronto a guidare la Ferrari prima ascolterò i pugliesi

“Dobbiamo stabilizzare una filiera perché noi trasformiamo solo il 30% dei prodotti agricoli che produciamo nella nostra Regione. Ritengo che questa percentuale debba aumentare. Dobbiamo lavorare sull'acqua perché la carenza idrica sta mettendo in difficoltà le nostre produzioni. Dobbiamo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Elezioni regionali 2025, Decaro: "Non sono pronto a guidare la Ferrari, prima ascolterò i pugliesi" - E sulla riforma istituzionale: "La Regione deve cambiare regole, troppi conflitti di ruolo tra assessori e consiglieri"

