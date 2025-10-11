Elezioni regionali 2025 Decaro | Non sono pronto a guidare la Ferrari prima ascolterò i pugliesi

“Dobbiamo stabilizzare una filiera perché noi trasformiamo solo il 30% dei prodotti agricoli che produciamo nella nostra Regione. Ritengo che questa percentuale debba aumentare. Dobbiamo lavorare sull'acqua perché la carenza idrica sta mettendo in difficoltà le nostre produzioni. Dobbiamo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali 2025: affluenze e risultati in tempo reale Consulta i dati preliminari e i risultati elettorali in tempo reale del Comune di Massarosa relativamente alle elezioni Regionali del 12 e 13 ottobre 2025 a questo link https://servizi.comune.mass - facebook.com Vai su Facebook

Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la - X Vai su X

Elezioni regionali 2025, Decaro: “Non sono pronto a guidare la Ferrari, prima ascolterò i pugliesi” - E sulla riforma istituzionale: "La Regione deve cambiare regole, troppi conflitti di ruolo tra assessori e consiglieri” ... Si legge su baritoday.it

52% - 38% Puglia 2025, Decaro favorito ma Lobuono si insinua nel centrodestra: la sfida entra nel vivo - Puglia 2025, Decaro in corsa verso la Regione: il centrosinistra vede la vittoria, Lobuono prova a rianimare il centrodestra I sondaggi premiano il candidato del centrosinistra, ma l’intesa sul civico ... Lo riporta statoquotidiano.it