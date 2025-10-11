Elezioni regionali 2025 Decaro | Non sono pronto a guidare la Ferrari prima ascolterò i pugliesi

"Dobbiamo stabilizzare una filiera perché noi trasformiamo solo il 30% dei prodotti agricoli che produciamo nella nostra Regione. Ritengo che questa percentuale debba aumentare. Dobbiamo lavorare sull'acqua perché la carenza idrica sta mettendo in difficoltà le nostre produzioni. Dobbiamo.

Elezioni regionali 2025, Decaro: "Non sono pronto a guidare la Ferrari, prima ascolterò i pugliesi" - E sulla riforma istituzionale: "La Regione deve cambiare regole, troppi conflitti di ruolo tra assessori e consiglieri"

