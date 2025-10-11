Elezioni regionali 2025 | apertura dei seggi oltre tre milioni di toscani alle urne

Firenzepost.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seggi regolarmente costituiti: il 12 e 13 ottobre si vota. Domenica dalle 7 alle 23. Lunedì dalle 7 alle 15. Sono circa 3 milioni - per l’esattezza 3.007.106 - i toscani che saranno chiamati alle urne per eleggere il presidente della Toscana e i 40 consiglieri della Regione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

elezioni regionali 2025 apertura dei seggi oltre tre milioni di toscani alle urne

© Firenzepost.it - Elezioni regionali 2025: apertura dei seggi, oltre tre milioni di toscani alle urne

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

elezioni regionali 2025 aperturaElezioni Toscana 2025: date e orari, candidati e ultimi sondaggi alle regionali - Le elezioni regionali in Toscana si terranno domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15 ... Secondo fanpage.it

elezioni regionali 2025 aperturaElezioni regionali: tessere elettorali, apertura straordinaria degli uffici comunali a Siena - Per il rilascio delle tessere elettorali, in occasione delle prossime elezioni regionali, il Comune di Siena informa che il Servizio Demografico Elettorale in Via Salicotto, 6 e l’Ufficio Decentrato i ... Come scrive radiosienatv.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali 2025 Apertura