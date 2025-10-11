Elezioni regionale Tandem Iodice e Borgia nella lista di Fico
Si muove anche la lista “Fico Presidente”, la civica promossa dal candidato governatore della Campania Roberto Fico.Nelle ultime ore pare sia in via di ufficializzazione la candidatura del dirigente dell'Asl ed ex sindaco di Santa Maria Capua Vetere Enzo Iodice e dell'avvocato Emilia Borgia, già. 🔗 Leggi su Casertanews.it
