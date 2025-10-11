Elezioni regionale Tandem Iodice e Borgia nella lista di Fico

Casertanews.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si muove anche la listaFico Presidente”, la civica promossa dal candidato governatore della Campania Roberto Fico.Nelle ultime ore pare sia in via di ufficializzazione la candidatura del dirigente dell'Asl ed ex sindaco di Santa Maria Capua Vetere Enzo Iodice e dell'avvocato Emilia Borgia, già. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionale

Fissato l'ultimo consiglio regionale: conclusa la legislatura, si va verso le elezioni

Elezioni, Lucano resta fuori dalla competizione regionale: arriva la decisione del Tar

Fissate le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania

Elezioni regionali in Puglia, Emiliano: «Io consigliere regionale. Aspetto candidatura Decaro» - Lo ha ribadito il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ad Andria, a margine di un incontro elettorale in vista delle elezioni regionali di autunno «Faccio come fanno i benedettini: dopo ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Regionali in Calabria, le elezioni si terranno il 5-6 ottobre 2025 - “Ho appena firmato il decreto con il quale si formalizza l’indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionale Tandem Iodice