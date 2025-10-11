elezioni le domande che mi domando

Firenze, 11 ottobre 2025 – Domande che mi domando: la lista civica di Eugenio Giani, trainata dai riformisti renziani, che a Firenze qualche voto ce l’hanno ancora, arriverà al 10 per cento? La lista civica di Alessandro Tomasi supererà il quorum? Alleanza Verdi Sinistra supererà la lista Giani? La Lega supererà il 5 per cento? Fratelli d’Italia sarà il primo partito della coalizione di destra-centro? Il Pd andrà peggio delle altre volte? E quanti voti prenderà in provincia di Firenze? L’ astensionismo si farà notare anche in Toscana come nelle altre elezioni regionali? Il M5S confermerà che in Toscana non c’è trippa per Conte? Forza Italia riuscirà a superare la Lega, confermandosi il secondo partito dell’alleanza meloniana? I flussi di voto ci mostreranno qualche cedimento nell’elettorato moderato del centrosinistra, impossibilitato a votare per una coalizione in cui c’è il M5S, come s’è visto nelle Marche e l’anno scorso in Abruzzo? La Lega sconterà l’effetto Vannacci, in negativo per l’appunto? Lorenzo Falchi diventerà vicepresidente della Regione? Quanti assessori toccheranno eventualmente al M5S? Giani riuscirà, sempre eventualmente, a fare la giunta che vuole – ormai arrivato all’età della maturità: il secondo mandato – infischiandosene delle direttive di Schlein e luogotenenti vari? La Fiorentina vincerà col Milan la prossima settimana? (Ah no, scusate, ho sbagliato rubrica). 🔗 Leggi su Lanazione.it

