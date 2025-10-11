“A’ pizza de fango der Camerun!” Ve la ricordate? Era una gag di Cinzia Leone nei panni della signorina Vaccaroni che nel 2013, ai tempi della crisi economica, ironizzava sul fatto che ci svalutassimo anche rispetto alla “pizza di fango” del Camerun. Il Camerun è grande come la Svezia, ha una popolazione pari a circa metà di quella italiana (28 milioni di abitanti) e di questi circa 10 milioni vivono sotto la soglia di povertà (1,24 dollari giorno). La cosiddetta economia informale (leggi: lavoro nero, piccoli lavori alla giornata) rappresenta oltre il 90% dell’occupazione totale. Oltre il 62% della popolazione del Camerun ha meno di 25 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elezioni in Camerun, il risultato è scontato ma la resistenza esterna può diventare pressione internazionale