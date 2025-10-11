Elettrocardiogrammi e holter nelle farmacie | il Lazio punta sulla telemedicina per la sanità di prossimità

Da oggi non serve più prendere un appuntamento in ospedale o aspettare settimane per un elettrocardiogramma: basterà una ricetta del medico di base e si potrà fare il tracciato direttamente in farmacia. È partita ufficialmente nel Lazio la sperimentazione che porta in farmacia i servizi di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

