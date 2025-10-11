Eleonora Yassine e Omar | chi sono le vittime dell’incidente di oggi a Ferrara

Ferrara, 11 ottobre 2025 – Ieri sera aveva parlato e scherzato col padre come non succedeva da tanto tempo, Eleonora Verri, 41 anni. Vittima, con due ragazzi di 27 e 19 anni, del terribile incidente di stamattina poco dopo le 7 tra Argenta e Ferrara, lungo la Statale 16 Adriatica, tra l’agriturismo La Sapienza e lo svincolo di Monestirolo. Morti nel terribile schianto frontale tra una Panda e Ford ( foto ), avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, anche Yassine El Maarofi, 19enne originario del Marocco e residente ad Alfonsine, e Omar Hammouch, connazionale 27enne che viveva Fusignano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Eleonora, Yassine e Omar: chi sono le vittime dell’incidente di oggi a Ferrara

