Elenchi regionali per il ruolo | potrà iscriversi chi ha superato un concorso dal 2020 in poi Pillole di Question Time
Nel question time del 2 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, si è discusso dell’accesso agli elenchi regionali per le assunzioni straordinarie, un tema che interessa molti docenti precari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Reclutamento docenti, elenchi regionali e stop ai ‘selezionifici’: Mario Pittoni illustra le novità
Nuovi Elenchi regionali assunzioni insegnanti, il candidato idoneo in classe di concorso accorpata si iscrive solo in quella del concorso. Pillole di Question Time
Idonei concorsi PNRR: elenchi regionali per il ruolo e visualizzazione posizione in graduatoria sono confermati. CHIARIMENTI
Nuovi Elenchi regionali assunzioni insegnanti, il candidato idoneo in classe di concorso accorpata si iscrive solo in quella del concorso. Pillole di Question Time - Nel question time del 30 settembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, è stata sollevata una ... Segnala orizzontescuola.it