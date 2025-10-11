Elenchi regionali per il ruolo | potrà iscriversi chi ha superato un concorso dal 2020 in poi Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 2 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, si è discusso dell’accesso agli elenchi regionali per le assunzioni straordinarie, un tema che interessa molti docenti precari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elenchi - regionali

Reclutamento docenti, elenchi regionali e stop ai ‘selezionifici’: Mario Pittoni illustra le novità

Nuovi Elenchi regionali assunzioni insegnanti, il candidato idoneo in classe di concorso accorpata si iscrive solo in quella del concorso. Pillole di Question Time

Idonei concorsi PNRR: elenchi regionali per il ruolo e visualizzazione posizione in graduatoria sono confermati. CHIARIMENTI

Idonei concorsi PNRR: elenchi regionali per il ruolo e visualizzazione posizione in graduatoria sono confermati. CHIARIMENTI - Idonei concorsi PNRR: la notizia, diffusa ieri tramite il comunicato Anief, della bocciatura in VII Commissione di alcuni emendamenti ... Come scrive orizzontescuola.it

elenchi regionali ruolo potr224Nuovi Elenchi regionali assunzioni insegnanti, il candidato idoneo in classe di concorso accorpata si iscrive solo in quella del concorso. Pillole di Question Time - Nel question time del 30 settembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, è stata sollevata una ... Segnala orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Elenchi Regionali Ruolo Potr224