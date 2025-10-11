edison chiesto il consiglio comunale aperto

Nella battaglia che circonda il progetto di impianto Edison per il trattamento rifiuti alla Zipa, viene ora chiesta la convocazione del consiglio comunale aperto, mentre l’aggiornamento del progetto, senza amianto e con altezze minori, sarà al vaglio della commissione ambiente in Provincia, martedì prossimo. "Viste le notizie di stampa su una possibile modifica del progetto relativo all’impianto Edison – incalzano da JesiAmo – abbiamo inviato richiesta di convocazione di un nuovo consiglio comunale aperto, da tenersi entro 20 giorni dalla richiesta. Un ulteriore momento partecipativo sulla questione Edison, occasione di valutazione per quello che sembra essere un ridimensionamento del progetto, sul quale riscontriamo già un fermo no dell’amministrazione comunale sull’ubicazione, segno che la politica, quando vuole, può intervenire preventivamente e a prescindere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

