Edicole 2.0 | via al restyling con un piano

Nuova linfa alle edicole della città: è quel che l’amministrazione comunale spera di ottenere redigendo un piano delle attività di vendita dei giornali e soprattutto un nuovo regolamento per consentire ai chioschi di diversificarsi. Indirizzi che emergono a chiare lettere da una delle ultime delibere di giunta con cui, appunto, è stato dato mandato agli uffici di avviare i lavori per procedere alla riforma dello specifico settore commerciale. Settore che un domani potrà rinnovarsi inserendo, nello stesso manufatto, una seconda attività alla vendita dei giornali, in regime di convivenza al 50%. Le edicole, in buona sostanza, potranno diventare anche infopoint, oppure punti per l’acquisto di bibite e alcuni generi alimentari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

